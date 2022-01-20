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Общество20 января 2022 12:33

Ледокол "Невская застава" вышел в акваторию Невы в Петербурге

Это необходимо для предотвращения зажорных наводнений
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Ледокол "Невская застава" прошел по Неве

Ледокол "Невская застава" прошел по Неве

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на акваторию Невы вышел ледокол "Невская застава". Судно прошло от своей стоянки вверх по течению до Володарского моста. Это необходимо для того, чтобы избежать зажорных наводнений. Об этом 20 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Создание канала в этой части акватории Невы является единственной мерой для предотвращения зажорных наводнений. Зажорное наводнение – это характерное для Петербурга в зимний период при ледоставе повышение уровня воды, которое может привести к подтоплению прибрежных территорий, - пояснили в городской администрации.

Ледокол проходит по реке и пробивает во льду каналы, что позволяет понизить уровень воды и улучшить ее проходимость.

Кроме того, появление канала на Неве - предупреждение для жителей города, которые нарушают запрет и выходят на лед.

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