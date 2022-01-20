Три человека задержаны по делу о мошенничестве на 66 млн рублей в метрополитене Петербурга

Метрополитен могли обмануть на 66 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три человека, в том числе главный инженер службы противопожарной безопасности метрополитена, были задержаны по делу о мошенничестве на 66 миллионов рублей. Их, как предполагает следствие, соучастники похитили при проведении контракта на оценку рисков возникновения пожара на станциях подземки и в санатории метрополитена.

- В 2017 году победитель торгов запросил за услуги 92 млн рублей. По версии следствия, цену заранее завысили на 66 миллионов, - пишут "Невские новости".

Основания думать так появились из-за того, что другие участники аукциона просили куда меньше - до 30 млн рублей. Однако их заявки были отклонены. С победителем заключили контракт и благополучно оплатили.

Следователи считают, что на этом этапе исполнителем были предоставлены документы с завышенной стоимостью работ. Теперь в отношении сотрудника метрополитена и его предполагаемых подельников возбуждено уголовное дело.