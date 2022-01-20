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Общество20 января 2022 13:31

Смольный заявил о катастрофической нехватке рабочей силы для уборки снега в Петербурге

Дефицит оценивается в 10 тысяч человек
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (38)Комментарии (38)(38)
В Петербурге заявили о нехватке рабочей силы для уборки снега

В Петербурге заявили о нехватке рабочей силы для уборки снега

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уборка снега остается одной из самых острых проблем в Санкт-Петербурге. Власти города отмечают, что одна из причин - катастрофическая нехватка кадров. Проще говоря, снег и наледь убирать некому. Об этом 20 января 2022 года рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

- Нехватка рабочей силы катастрофическая. Мы должны признать очень серьезный дефицит, в том числе из-за пандемийных условий. На трудовые ресурсы из постсоветских республик мы больше не можем рассчитывать, - отметил Повелий.

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов подтвердил, что дефицит работников в городе оценивается примерно в 10 тысяч человек.

В комитете по благоустройству добавили, что работники ручного труда очень нужны городу, так как они особенно актуальны в центре города, где узкие улицы и не может пройти техника.

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