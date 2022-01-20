Три новых снегоплавильных пункта построят в Петербурге

В Петербурге построят три новых снегоплавильных пункта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются построить три новых снегоплавильных пункта. Об этом 20 января 2022 года рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий. Стоимость одного такого пункта около 1 миллиарда рублей. Столько же стоит возвести школу или два детских сада.

- Сложность организации снегоплавильного пункта в том, что необходимо выделить земельный участок, сделать канализационный коллектор, - пояснил Повелий.

На снегоплавильные пункты в городе свозят собранный снег и наледь в городе. Далее все эти снежные массы перерабатываются, плавятся и проходят очистку.

Сейчас в Петербурге работают 11 снегоплавильных пунктов. Каждый из них в сутки может обработать по 5-7 тысяч кубометров снега.

Также власти города сообщили, что в течение года на закупку новой снегоуборочной техники будет потрачен 1 миллиард рублей.

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