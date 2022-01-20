Председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, как и где сломал ногу Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу. Оказалось, что это произошло еще в первых числах новогодних праздников. Об этом 20 января 2022 года рассказала газета "Петербургский дневник".

- Сломал за городом, 4 января, и совсем не на городских тротуарах. Гулял с дочкой, неудачно оступился, нога попала в ямку. Была надета не соответствующая погоде обувь, не фиксирующая сустав, - рассказал Лисовец изданию.

Чиновник отметил, что в ситуации может винить лишь свою неосторожность.

Сам перелом оказался не тяжелым, поэтому на больничный глава комздрава уходить не стал, а продолжил работу. Единственно, количество визитов в различные учреждения ему все же пришлось сократить.

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