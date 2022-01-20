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Происшествия20 января 2022 14:56

На годовалого ребенка во дворе Петербурга упали металлические качели

С травмой головы малыша доставили в больницу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Как сейчас себя чувствует малыш неизвестно

Как сейчас себя чувствует малыш неизвестно

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 19 января в полицию Петербурга поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что во дворе дома на улице Композиторов на годовалого ребенка упали качели. На детской площадке малыша рухнула металлическая конструкция.

- На момент приезда полиции на указанный адрес на месте уже никого не оказалось. Заявитель на звонки не отвечал. Но в Детской городской больнице №2 сообщили, что с данного адреса скорой помощью был госпитализирован ребенок с травмой головы, - сообщил источник "КП-Петербург".

Как сейчас себя чувствует малыш неизвестно. Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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