На годовалого ребенка во дворе Петербурга упали металлические качели

Как сейчас себя чувствует малыш неизвестно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 19 января в полицию Петербурга поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что во дворе дома на улице Композиторов на годовалого ребенка упали качели. На детской площадке малыша рухнула металлическая конструкция.

- На момент приезда полиции на указанный адрес на месте уже никого не оказалось. Заявитель на звонки не отвечал. Но в Детской городской больнице №2 сообщили, что с данного адреса скорой помощью был госпитализирован ребенок с травмой головы, - сообщил источник "КП-Петербург".

Как сейчас себя чувствует малыш неизвестно. Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего.