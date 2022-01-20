Пассажир метро упал с приступом эпилепсии на эскалаторе на «Чернышевской»

Мужчине стало плохо на эскалаторе на станции метро "Чернышевская". Фото: vk.com/spb_today

Мужчина неожиданно упал на эскалаторе на станции метро «Чернышевская». Первым об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Все произошло вечером в четверг, 19 января. По информации других пассажиров, эскалатор остановили, чтобы помочь пострадавшему. Мужчину отнесли в стороны работники подземки и неравнодушные очевидцы.

Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена, мужчине понадобилась скорая медицинская помощь.

- У пассажира произошел приступ эпилепсии, его направили в больницу, - уточнили в подземке.