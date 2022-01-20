В госпитале «Ленэкспо» вылечили десятки пациентов с полным поражением легких

В госпитале "Ленэкспо" отчитались о лечении пациентов за время пандемии коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во временном госпитале в «Ленэкспо» с начала пандемии вылечили 12 046 пациентов, зараженных коронавирусом. Более того, медики вытащили с того света несколько десятков больных со 100% поражением легких. Об этом журналистам рассказал начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов и его коллеги-подчиненные. В медучреждении заверили, что у них есть необходимые запасы коек, средств защиты и препаратов для борьбы с волной «омикрона».

- За прошлые сутки, 19 января, на основную площадку к нам поступило 36 человек, на другую – 17. То есть среднее число по госпитализации достаточно небольшое. Но оно нас, конечно, пока не успокаивает. Такая картина наблюдается с 1 декабря. Что касается состояния привитых пациентов, то болезнь у них протекает в легком-среднем течении, то есть пациент не попадает в реанимацию, - отметил глава госпиталя.

Медики из «Ленэкспо» пока не знают, как будет развиваться «омикрон» в городе, но уже наблюдают, что нагрузка, в основном, идет на амбулаторное звено, а не стационары. При необходимости в 7-м павильоне временного госпиталя развернут еще 1 тысячу коек.

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