В Петербурге буйный безмасочник кинул тяжелую банку сметаны в голову кассира

Покупатель кинул банку сметаны в голову кассира в супермаркете в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Буйный посетитель супермаркета на Ярославском проспекте в Петербурге кинул банку сметаны в голову кассира. Все произошло вечером в среду, 19 января. По информации источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, конфликт произошел моментально – из-за просьбы сотрудника магазина надеть маску. Покупатель, недолго думая, решил отомстить обидчику. В итоге кассир получил болезненную оплеуху сметаной. Мужчина испачкался и получил ссадины.

- Посетитель магазина поспешил скрыться с места. Пострадавший мужчина получил ссадины, к нему приезжала «скорая», - отметил источник.

«Комсомолка» связалась с кассиром. По его словам, он написал заявление в полицию.

Мужчина-кассир получил болезненный удар. Фото: предоставлено "КП"

- Сначала мужчина нецензурно выразился в сторону меня, а потом мне в голову прилетела банка 400-грамовой сметаны. Отгул у работодателя не стал просить. Все неплохо сейчас, только голова ноет немного, - рассказал «КП-Петербург» мужчина.