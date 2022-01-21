Троллейбус сгорел на проспекте Ветеранов в Петербурге

На проспекте Ветеранов сгорел троллейбус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Троллейбус загорелся на маршруте, на юге Петербурга. ЧП произошло около 8 часов утра пятницы на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Пассажиры вызвали спасателей, но троллейбус все равно успел выгореть дотла.

- 21 января в 08:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, пересечение проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. В 08:12 пожар локализован. Троллейбус выгорел по всей площади, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Всего на вызов выезжали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. На данный момент сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания устанавливаются.