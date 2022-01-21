Прокат лыж возобновил работу в парке ЦПКиО в Петербурге

В ЦПКиО начал работать прокат лыж Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Любители зимнего спорта снова смогут рассекать на лыжах по Елагину острову в Санкт-Петербурге. В пятницу, 21 января 2022 года, в ЦПКиО возобновился прокат зимнего инвентаря благодаря тому, что в городе похолодало и выпал снег. Теперь скользить по дорожкам парка снова стало возможно. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

- Парк припорошило снегом, прокат лыж возобновляет работу, - рассказали в пресс-службе Елагина острова.

Устроить прогулку по парку на лыжах можно каждый день. База проката зимнего инвентаря работает без выходных с 11 до 19 часов. Она располагается недалеко от третьего Елагина моста у кафе "Нота".

Посетителям рекомендуют выбирать наименее ходовые аллеи и избегать скольжения по льду или песку, которым покрываются основные парковые дорожки для безопасных пешеходных прогулок.