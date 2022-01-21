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Общество21 января 2022 9:31

Прокат лыж возобновил работу в парке ЦПКиО в Петербурге

Зимнее развлечение стало доступно благодаря выпавшему снегу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В ЦПКиО начал работать прокат лыж

В ЦПКиО начал работать прокат лыж

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Любители зимнего спорта снова смогут рассекать на лыжах по Елагину острову в Санкт-Петербурге. В пятницу, 21 января 2022 года, в ЦПКиО возобновился прокат зимнего инвентаря благодаря тому, что в городе похолодало и выпал снег. Теперь скользить по дорожкам парка снова стало возможно. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

- Парк припорошило снегом, прокат лыж возобновляет работу, - рассказали в пресс-службе Елагина острова.

Устроить прогулку по парку на лыжах можно каждый день. База проката зимнего инвентаря работает без выходных с 11 до 19 часов. Она располагается недалеко от третьего Елагина моста у кафе "Нота".

Посетителям рекомендуют выбирать наименее ходовые аллеи и избегать скольжения по льду или песку, которым покрываются основные парковые дорожки для безопасных пешеходных прогулок.

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