Мать нашла мертвой 2-месячную дочку на севере Петербурга

2-месячная девочка умерла в Парголово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Выборгского района Петербурга ведут проверку по факту гибели 2-месячной девочки. Тело дочки вечером 20 января нашла мама. Она собиралась кормить малышку, когда поняла, что ребенок не дышит.

- В 22:39 в дежурную часть через экстренный номер 112, а также из службы 03 поступило сообщение о том, что в квартире дома на Заречной улице в поселке Парголово обнаружен труп девочки 2021 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место происшествия прибыл наряд полиции. Сотрудники МВД опросили родителей ребенка. Оба оказались гражданами Азербайджана, официально неработающими. Оба имеют регистрацию и право на проживание в России до 2024 года.

Официально семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла, числилась благополучной. Тело девочки было направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти. Дальнейшие процессуальные действия будут проводиться по ее результатам. Материалы переданы в следственный комитет.