Петербуржец погиб, поскользнувшись в ванной

Петербуржец упал в собственной ванной и погиб. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

37-летний житель Приморского района трагически погиб в собственной ванной, поскользнувшись и неудачно ударившись головой. Трагедия произошла на Байконурской улице. Родные, обеспокоенные пропажей близкого человека, обратились в полицию. А участковый вызвал спасателей, чтобы вскрыть дверь.

- 20 января в 08:48 поступило сообщение о том, что после вскрытия поисково-спасательной службой входной двери квартиры (закрыта изнутри на щеколду), на полу ванной комнаты с травмой затылочной части головы обнаружен труп мужчины 1984 года рождения, - уточняет источник «КП-Петербург».

Врачи скорой помощи, также приехавшие на вызов, уже ничем не смогли помочь несчастному и лишь констатировали смерть.

Сейчас тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точные причины его гибели. По ее результатам будет принято дальнейшее процессуальное решение. Материалы дела направлены в Следственный комитет.