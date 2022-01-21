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Происшествия21 января 2022 12:06

Петербуржец погиб, поскользнувшись в ванной

Тело 37-летнего мужчины нашли спасатели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербуржец упал в собственной ванной и погиб.

Петербуржец упал в собственной ванной и погиб.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

37-летний житель Приморского района трагически погиб в собственной ванной, поскользнувшись и неудачно ударившись головой. Трагедия произошла на Байконурской улице. Родные, обеспокоенные пропажей близкого человека, обратились в полицию. А участковый вызвал спасателей, чтобы вскрыть дверь.

- 20 января в 08:48 поступило сообщение о том, что после вскрытия поисково-спасательной службой входной двери квартиры (закрыта изнутри на щеколду), на полу ванной комнаты с травмой затылочной части головы обнаружен труп мужчины 1984 года рождения, - уточняет источник «КП-Петербург».

Врачи скорой помощи, также приехавшие на вызов, уже ничем не смогли помочь несчастному и лишь констатировали смерть.

Сейчас тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точные причины его гибели. По ее результатам будет принято дальнейшее процессуальное решение. Материалы дела направлены в Следственный комитет.

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