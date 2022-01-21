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Происшествия21 января 2022 13:46

У метро «Гражданский проспект» неизвестный обстрелял красный Porsche

Мужчина быстро скрылся во дворах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Полиция ищет мужчину с рюкзаком, обстрелявшего иномарку на проспекте Просвещения.

Полиция ищет мужчину с рюкзаком, обстрелявшего иномарку на проспекте Просвещения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга ищет неизвестного злоумышленника, который обстрелял красный Porsche у метро «Гражданский проспект». Инцидент произошел днем 21 января на проспекте Просвещения.

- Примерно в 13:20 неизвестный выстрелил по иномарке у дома № 86, корпус 1, на проспекте Просвещения и скрылся во дворах, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, стрелявший был в синие джинсы и черную куртку. Особая примета – большой рюкзак за спиной.

Сейчас поисками мужчины занимаются все наружные патрули постовой службы и ГИБДД. О повреждениях у машины и возможных пострадавших в результате ЧП сведений пока не поступало.