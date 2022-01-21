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Здоровье21 января 2022 14:28

"Комендантский час" для кафе и баров могут отменить в Петербурге

Сейчас заведения общепита могут работать только до 23 часов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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"Комендантский час" для кафе и баров могут отменить в Петербурге

"Комендантский час" для кафе и баров могут отменить в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге могут отменить "комендантский час" для кафе, баров и ресторанов. Об этом "КП-Петербург" 21 января 2022 года сообщила юрист Общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе Петербурга Юлия Чарноцкая.

- На 26 января запланировано заседание городского оперативного штаба, где будет обсуждаться ситуация в целом и в том числе возможное ослабление или ужесточение антикоронавирусных мер. На предстоящем заседании будет обсуждаться возможность отмены для баров, кафе и ресторанов "комендантского часа", - рассказала Чарноцкая.

Напомним, что сейчас в качестве коронавирусных ограничений заведениям общественного питания разрешено работать только с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Что касается возможной отмены QR-кодов, то тут власти города не спешат, так как ситуация с пандемией напряженная.

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