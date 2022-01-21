Дополнительные койки для больных коронавирусом развернут в Петербурге из-за роста заражений

Из-за роста заболеваний коронавирусом в Петербурге развернут дополнительные койки в больницах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пандемия в Санкт-Петербурге "разразилась" новой волной. Суточная заболеваемость за сутки выросла на 24 процента. Поэтому власти города приняли решение развернуть дополнительные инфекционные койки в больницах. Об этом 21 января 2022 года рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Сразу после выходных развернут дополнительные койки. В первую очередь – увеличится на 50 количество коек в психиатрической больнице Скворцова-Степанова, - отметил глава комздрава.

В городе растет доля беременных женщин с коронавирусом. Поэтому 25-26 января для приема беременных с ковидом развернут родильный дом № 16 в Купчино. Будущие мамы сами охотно соглашаются на предложение наблюдаться в стационарах, поэтому доля доля госпитализаций среди беременных с ковидом возрастает.

В Педиатрическом университете увеличится количество коек для детей с ковидом – в том числе в тяжелой форме и имеющих сопутствующие патологии. Кроме того, разворачиваются дополнительные койки в больнице Филатова.

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