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Здоровье21 января 2022 15:18

Комздрав рекомендовал жителям Петербурга не пользоваться общественным транспортом

Также горожан попросили избегать массовых мероприятий
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
Петербуржцев попросили не пользоваться общественным транспортом

Петербуржцев попросили не пользоваться общественным транспортом

Фото: Олег ЗОЛОТО

С приходом омикрона в Санкт-Петербурге произошел небывалый рост заражений. Лишь за последние сутки прирост инфицированных в городе увеличился на 24 процента почти до 6 тысяч человек за день. В связи с этим председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец рекомендовал петербуржцам избегать массовых мероприятий и не пользоваться общественным транспортом.

- Нужно избегать массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Та картина, которую мы наблюдаем, говорит о том, что количество заболевших пока что будет только расти, - пояснил глава комздрава.

Также он добавил, что в ближайшее время властям города необходимо рассмотреть введение более жестких ограничений для массовых мероприятий. Вполне возможно, что в учебных учреждениях будет введет дистанционный формат.

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