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Общество21 января 2022 15:56

600 килограммов шишек собрали в Ленобласти для сохранения лесов

После в питомниках региона приступят к посеву семян для выращивания посадочного материала
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Порядка 600 килограммов шишек собрали в Ленобласти для сохранения лесов

Порядка 600 килограммов шишек собрали в Ленобласти для сохранения лесов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области продолжают запасаться шишками для того, чтобы сохранять леса. Всего за два месяца в лесах региона было собрано порядка 600 килограммов шишек лесообразующих пород - сосны и ели. В будущем семена будут использовать для выращивания посадочного материала.

- На сегодняшний день сбор шишек, который осуществляется вручную с использованием подъемников, продолжается на лесосеменных плантациях Тихвинского и Гатчинского лесничеств. Заготовка осложнена высоким уровнем снежного покрова и сильным поражением шишек насекомыми вредителями, - рассказали в пресс-службе комитета по природным ресурсам области.

Собранные шишки отправляют на просушку. Далее из них получают семена, которые направляют на апробацию в филиал ФБУ "Рослесозащита" - "Центр защиты леса Ленинградской области" для определения их посевных качеств.

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