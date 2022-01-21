Порядка 600 килограммов шишек собрали в Ленобласти для сохранения лесов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области продолжают запасаться шишками для того, чтобы сохранять леса. Всего за два месяца в лесах региона было собрано порядка 600 килограммов шишек лесообразующих пород - сосны и ели. В будущем семена будут использовать для выращивания посадочного материала.

- На сегодняшний день сбор шишек, который осуществляется вручную с использованием подъемников, продолжается на лесосеменных плантациях Тихвинского и Гатчинского лесничеств. Заготовка осложнена высоким уровнем снежного покрова и сильным поражением шишек насекомыми вредителями, - рассказали в пресс-службе комитета по природным ресурсам области.

Собранные шишки отправляют на просушку. Далее из них получают семена, которые направляют на апробацию в филиал ФБУ "Рослесозащита" - "Центр защиты леса Ленинградской области" для определения их посевных качеств.