Керлингистам запретили контактировать с журналистами в Петербурге перед отъездом в Пекин на Олимпиаду

Петербурженка Алина Ковалева стала капитаном сборной по керлингу. Фото: nstagram.com/alinakovaleva18

Спортсменам из Петербурга запретили контактировать с журналистами перед отъездом на Олимпиаду в Пекин. Накануне соревнований, 22 января у капитана сборной по керлингу Алины Ковалевой должна была состояться встреча с прессой, но она внезапно отменилась.

- Нам запретили какие-либо встречи, полная самоизоляция, - поделилась Алина Ковалева, скип женской сборной по керлингу.

Напомним, от Петербурга кроме Ковалевой на Олимпиаду поедут еще две девушки. В Пекин отправятся Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Сами соревнования начнутся с 4 по 20 февраля. В Олимпийском комитете России сообщили, что антиковидные требования к участникам будут выше, чем на олимпиаде в Токио. Спортсмены должны быть полностью привиты, а также их ждут ежедневные сдачи ПЦР-тестов.