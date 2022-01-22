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Общество21 января 2022 23:02

Десять земельных участков в семи районах Петербурга освободили от торговых павильонов

Все объекты находились на городской территории незаконно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге семь районов частично освободили от незаконных торговых павильонов. Фото: ККИ Петербурга

В Петербурге семь районов частично освободили от незаконных торговых павильонов. Фото: ККИ Петербурга

Инспекторы комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили десять земельных участков от нелегальных торговых павильонов, киосков и автолавок. Рейды с кувалдами, циркулярными пилами и ломом прошли в семи районах Северной столицы. Владельцев объектов заранее просили съехать по причине незаконного размещения на земле, принадлежащей городу, но они не послушались.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Фото: ККИ Петербурга

Нарушителям грозят крупные штрафы. Фото: ККИ Петербурга

Например, с улицы Есенина убрали двухэтажный торговый павильон площадью в 171 «квадрат». Там были магазины овощной табачной, рыбной, фруктовой продукции, а также пара кафе с точками по ремонту техники. По информации ККИ, договор аренды с собственником расторгли с 2018 года. Как павильон незаконно работал следующие три года – вопрос без ответа.

- За самовольное размещение объектов в отношении нарушителей возбудили административные дела. Также землепользователям придется возместить средства, затраченные на работы по освобождению незаконно занятой территории, - отмечают в пресс-службе ККИ.