Две бытовки и шаверма сгорели в Петербурге утром 22 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 22 января 2022 года в Санкт-Петербурге сгорели две бытовки и шаверма. Два пожара произошли в разных районах города: один в Красносельском, второй в Выборгском. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 6:35 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на улице Тамбасова. На место были направлены две пожарные машины, - рассказали в МЧС.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горят бытовки. В итоге одна сгорела полностью, вторая обгорела частично. Пострадавших в результате пожара нет.

Второй инцидент произошел на улице Ивана Фомина. Там в 7 часов утра произошло возгорание в торговом павильоне шавермы размером 2 на 10 метров. Огонь охватил 10 квадратных метров площади. Огонь быстро ликвидировали. Пострадавших нет.