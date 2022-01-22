Видео утонувшей в проруби женщины в Ленобласти появилось в сети

Появилось видео гибели женщины, утонувшей в проруби на Крещение в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Появилось видео трагической гибели женщины, которая утонула в проруби во время крещенских купаний. Все произошло в ночь на 19 января 2022 года в Ленинградской области. 40-летняя петербурженка вместе с друзьями и семьей отправилась окунуться в самодельной купели, прорубленной во льду реки Оредеж в районе деревни Выра Гатчинского района. Прыгнув в воду с головой, она сразу же пропала.

- Ушла, ребята, ушла! Быстрее! Быстрее все сюда, - закричали мужчины, которые были рядом.

Люди, которые стояли рядом, сразу же поняли, что женщину унесло быстрым течением под лед. Один мужчина бросился в воду и начал нырять, в надежде спасти подругу. Однако достать ее так и не смогли. Рядом кричали дети утонувшей.

На место были вызваны спасатели. Водолазы несколько часов пытались найти тело, но безуспешно.