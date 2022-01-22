Две трети коронавирусных коек заняты в Петербурге

В Петербурге свободна треть инфекционных коек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. В субботу, 22 января 2022 года, в городе было зарегистрировано почти 8,5 тысяч новых случаев, это на 42 процента больше, чем днем ранее. При этом подъема госпитализаций пока что не наблюдается. Специалисты связывают это с тем, что хоть "омикрон" и оказался более заразным, чем предыдущие штаммы, болезнь протекает легче. Сейчас в Петербурге свободна треть инфекционных коек, пишет газета "Петербургский дневник".

- Основная нагрузка легла на амбулаторно-поликлиническое звено. К работе в поликлинике дополнительно привлекаются медицинские кадры, в том числе студенты профильных вузов. Оптимизируем обеспеченность транспортом участковую службу, с мощностями для ПЦР и КТ-диагностики, - рассказал изданию вице-губернатор Олег Эргашев.

Сейчас в Петербурге ситуация с пандемией напряженная. Ожидается, что правительство может ужесточить меры.

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