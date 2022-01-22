Жительницу Ленобласти задержали за убийство возлюбленного

В Ленинградской области задержана женщина по подозрению в убийстве своего сожителя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Вечером 21 января 2022 года жительница деревни Сяськелево Гатчинского района позвонила в полицию и призналась в том, что она зарезала возлюбленного. На место выехал наряд правоохранителей.

- На месте был обнаружен труп 52-летнего мужчины. Там же находилась и 49-летняя подозреваемая, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

За дело взялся следственный комитет. По данным следствия, тем вечером женщина находилась вместе со своим сожителем в его квартире одного из домов деревни Сяскелево Гатчинского района Ленинградской области, где они совместно употребляли спиртные напитки. Между возлюбленными началась ссора и женщина всадила нож в грудь мужчины.

На данный момент подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве.