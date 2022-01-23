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Общество23 января 2022 11:03

Борис Пиотровский пообещал сохранить книжный магазин в доме Зингера не Невском проспекте

Об этом вице-губернатор написал в своем Телеграм-канале
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В доме по знаковому адресу останется книжный магазин.

В доме по знаковому адресу останется книжный магазин.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский пообещал сохранить знаменитый книжный магазин в доме Зингера на Невском проспекте. Об этом чиновник в воскресенье, 23 января, написал в своем Телеграм-канале.

- Книжный дом Зингера будет обязательно сохранен, - заявил Борис Пиотровский.

Напомним: еще в сентябре прошлого года стало известно, что арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительным договор, заключенный между книжным магазином и собственником исторического здания. По мнению собственника, действовавшие на протяжении многих лет договоры были заключены заключены на невыгодных условиях – в частности, арендная ставка не соответствовала актуальным ценам на рынке.

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