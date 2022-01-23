Новый автобусный маршрут появится в Петербурге в 2022 году

Новый маршрут заработает с июля 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге появится новый автобусный маршрут. Он будет носить номер 232 и предназначаться прежде всего для жителей Пушкинского района. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

- Автобусы будет связывать будущую платформу железной дороги Гатчинского направления (проектное название – «19-й километр») со станцией метро «Звездная» через Кокколевскую и Образцовую улицы (когда их официально введут в строй), а также Пушкинское и Пулковское шоссе, - сообщают в ведомстве. – На маршруте будут использоваться новые удобные автобусы, вмещающие восемьдесят пассажиров.

Новая ветка заработает с 17 июля 2022 года. Планируется, что первый автобус на Петербург будет отправляться в 5:30 утра, последний автобус в Пушкинский район – 00:30 ночи. Прежде всего он поможет быстрее добираться до города жителям новых ЖК «Образцовый квартал» и «Экспоград».