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Общество23 января 2022 12:29

Новый автобусный маршрут появится в Петербурге в 2022 году

Он будет связывать Пушкинский район со станцией метро «Звездная»
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Новый маршрут заработает с июля 2022 года.

Новый маршрут заработает с июля 2022 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге появится новый автобусный маршрут. Он будет носить номер 232 и предназначаться прежде всего для жителей Пушкинского района. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

- Автобусы будет связывать будущую платформу железной дороги Гатчинского направления (проектное название – «19-й километр») со станцией метро «Звездная» через Кокколевскую и Образцовую улицы (когда их официально введут в строй), а также Пушкинское и Пулковское шоссе, - сообщают в ведомстве. – На маршруте будут использоваться новые удобные автобусы, вмещающие восемьдесят пассажиров.

Новая ветка заработает с 17 июля 2022 года. Планируется, что первый автобус на Петербург будет отправляться в 5:30 утра, последний автобус в Пушкинский район – 00:30 ночи. Прежде всего он поможет быстрее добираться до города жителям новых ЖК «Образцовый квартал» и «Экспоград».

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