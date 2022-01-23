Петербуржцы не могут вылететь в Краснодар из-за мощнейших ливневых снегопадов

А вэропорту "Пулково" задерживаются рейсы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два самолета сообщением Санкт-Петербург-Краснодар с утра воскресенья, 22 января, не могут покинуть аэропорт «Пулково». Причина – мощнейшие снегопады на юге России. О непредвиденных задержках сообщает пресс-служба Краснодарского аэропорта.

- Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени, - говорится на официальной странице аэропорта ВКонтакте. – Аэропорта приостановил обслуживание рейсов сначала до пяти утра, а потом и до 13:00.

Представители воздушной гавани отмечают, что выпускать и принимать рейсы сейчас слишком опасно: из-за снежных заносов и изморози на взлетно-посадочных полосах колосе шасси просто не смогут достаточно крепко сцепиться с покрытием. За минувшую ночь были отменены сразу 16 и задержаны 26 рейсов. Как долго продлится стихийное бедствие – на данный момент не известно.