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Происшествия24 января 2022 5:37

Труп мужчины с перерезанным горлом нашли в машине у аэропорта Пулково

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Труп мужчины нашли в машине у аэропорта Пулково

Труп мужчины нашли в машине у аэропорта Пулково

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге недалеко от аэропорта Пулково обнаружили машину, в которой находился труп мужчины. Вечером 23 января 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что рядом с домом 41 по Пулковскому шоссе, на съезде с пандуса в аэропорту припаркован автомобиль "Фольксваген Поло" с бездыханным телом. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В автомобиле на водительском сидении было обнаружено тело 26-летнего мужчины. У него были изрезаны горло, затылок, а также грудная клетка, - рассказал источник.

Рядом с машиной находилась камера наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала, как в машине сидят четыре человека, после двое из них вышли и автомобиль поехал в сторону пандуса.

Полиция изъяла из машины нож. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.