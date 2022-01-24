Труп мужчины с перерезанным горлом нашли в машине у аэропорта Пулково

Труп мужчины нашли в машине у аэропорта Пулково Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге недалеко от аэропорта Пулково обнаружили машину, в которой находился труп мужчины. Вечером 23 января 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что рядом с домом 41 по Пулковскому шоссе, на съезде с пандуса в аэропорту припаркован автомобиль "Фольксваген Поло" с бездыханным телом. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В автомобиле на водительском сидении было обнаружено тело 26-летнего мужчины. У него были изрезаны горло, затылок, а также грудная клетка, - рассказал источник.

Рядом с машиной находилась камера наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала, как в машине сидят четыре человека, после двое из них вышли и автомобиль поехал в сторону пандуса.

Полиция изъяла из машины нож. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.