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Происшествия24 января 2022 6:57

Мужчина изнасиловал подростка в Новый год в Петербурге и разослал видео по соцсетям

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина изнасиловал подростка в Новый год в Петербурге

Мужчина изнасиловал подростка в Новый год в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании подростка. История вскрылась 22 января 2022 года, когда 18-летний парень увидел в социальных сетях страшное видео надругательства над своим другом. С этим он обратился в полицию, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- В полиции парень рассказал, что в соцсетях увидел видео, в котором 23-летний молодой человек совершает насильственные действия в отношении его 16-летнего друга, - рассказал источник.

Также парень добавил, что ролик был снят в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Однако где все это происходило, опознать не смог.

Вечером 23 января полиция задержала подозреваемого и доставила в отделение. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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