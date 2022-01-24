Бесправник на каршеринге чуть не сбил полицейского на Васильевском острове

Бесправника на каршеринге ловили в центре Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

Молодой водитель-бесправник на прокатной машине едва не сбил сотрудника полиции. Сначала 21-летний житель Саратовской области отказался останавливаться по требованию инспекторов, а потом попытался скрыться. Но мощи BMW не хватило, чтобы уйти от погони.

- Ночью 24 января внимание сотрудников дорожной полиции привлек каршеринговый автомобиль BMW. Водитель требование об остановке не выполнил и, увеличив скорость, попробовал скрыться. В 00.45 у дома 48 по Малому проспекту В.О. полицейские остановили иномарку, находящуюся под управлением мужчины, не имеющего водительских прав, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, мужчина сел за руль прокатной иномарки по подложному аккаунту.

При задержании он кричал, что очень испугался, так как машина из каршеринга. Поэтому молодой человек едва не сбил инспектора при задержании. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».

На горе-гонщика составили несколько административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.