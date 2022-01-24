Жители Петербурга жалуются на невозможность дозвониться по «коронавирусному» телефону 122

Служба 122 работает с перегрузкой, вызвать врача не получается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга жалуются на трудности при дозвоне по номеру 122, по которому можно вызвать врача или записаться на вакцинацию. Горожанам приходиться подолгу «висеть» на линии, чтобы поговорить с роботом-помощником Викторией, через которую идет общение.

- Номер 122 лег. Уже два часа не могу поговорить нормально с электронным помощником Викторией. Сначала думала, что у меня динамик сломался на телефоне. Я ей кричу, а она меня не слышит. Похоже, очень большая нагрузка на единую справочную, - рассказала сотрудника «КП-Петербург», которая пыталась вызвать врача на дом из-за признаков коронавируса. - В поликлинике заявки не принимают, только через 122.

На такие же трудности жалуются и читатели «Комсомолки».

Напомним, что с 24 января все городские поликлиники Петербурга начали работать в новом режиме. Людей с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 будут принимать в отдельных боксах, кабинетах и через отдельные входы.

Прийти на прием можно без записи. Но пациенты не должны пользоваться общественным транспортом.

Беременным, мамам с детьми до трех лет, людям старшего возраста и хроническим больным рекомендуется оставаться дома и ждать врача.

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