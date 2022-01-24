Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 10:30

"Мостотрест" Петербурга объявил о поиске специалистов

Предприятие ищет механиков, слесарей, сварщиков и многих других
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
"Мостотрест" Петербурга открыл ряд вакансий

"Мостотрест" Петербурга открыл ряд вакансий

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге компания "Мостотрест" открыла несколько вакансий. Предприятие ищет специалистов, в том числе слесарей, сварщиков и электромонтеров. Об этом компания объявила в понедельник, 24 января 2022 года.

- Компания ищет ведущего механика управления эксплуатации тоннелей. В его обязанности будет входить организация и производство ППР на пешеходных и транспортных тоннелях, производство замеров и профилактических испытаний на ремонтируемом оборудовании и сетях и многое другое, - сообщили в "Мостотресте".

Также компании нужен начальник сметного сектора обязанностей, который будет составлять и проверять сметы, готовить расчеты начальной максимальной цены контракта, вести документацию.

Кроме того, компании нужен слесарь по ремонту автомобилей, сварщик, электромонтер, дорожный рабочий и маляр. Подробности можно узнать по ссылке.