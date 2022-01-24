"Мостотрест" Петербурга объявил о поиске специалистов

"Мостотрест" Петербурга открыл ряд вакансий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге компания "Мостотрест" открыла несколько вакансий. Предприятие ищет специалистов, в том числе слесарей, сварщиков и электромонтеров. Об этом компания объявила в понедельник, 24 января 2022 года.

- Компания ищет ведущего механика управления эксплуатации тоннелей. В его обязанности будет входить организация и производство ППР на пешеходных и транспортных тоннелях, производство замеров и профилактических испытаний на ремонтируемом оборудовании и сетях и многое другое, - сообщили в "Мостотресте".

Также компании нужен начальник сметного сектора обязанностей, который будет составлять и проверять сметы, готовить расчеты начальной максимальной цены контракта, вести документацию.

Кроме того, компании нужен слесарь по ремонту автомобилей, сварщик, электромонтер, дорожный рабочий и маляр. Подробности можно узнать по ссылке.