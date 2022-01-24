Более 1 тысячи классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Из-за коронавируса и ОРВИ более 1 тысячи классов школ в Петербурге ушли на удаленку Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная волна коронавируса в Санкт-Петербурге отправила тысячи школьников на дистанционное обучение. По данным комитета по образованию города в понедельник, 24 января 2022 года, в школы не вышли более 1 тысячи классов, так как они перешли на удаленку из-за выявления инфицированных COVID-19 и распространения ОРВИ.

- На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 1018 классов в 253 школах, это 5 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

Также на обучении дома находятся еще более 4,5 тысячи детей. Они были переведены на смешанный формат по заявлению своих родителей. Это порядка 0,8 процентов от всего количества школьников в городе.

Кроме того, на карантин закрылись 45 групп в 31 детском саду. Причиной тому также стали болезни.

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