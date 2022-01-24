В Петербурге госпитализировали более 380 зараженных коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге, несмотря на очень большой рост заражений коронавирусом, уровень госпитализаций остается на прежнем уровне. За минувший день в городе в больницы отправились чуть больше 380 человек. Это меньше, чем в конце рабочей недели. Об этом 24 января 2022 года сообщили в городской администрации.

- За сутки в Петербурге госпитализировали 383 человека с коронавирусом и пневмониями, еще 129 были выписаны, - рассказали в Смольном.

Сейчас в Северной столице больных принимают в 18 больницах, где развернуто 8 тысяч мест. Из них на данный момент занято 6,2 тысячи коек. Однако в ближайшее время в городе собираются развернуть дополнительные мощности.

В реанимациях пока остаются 638 пациентов, они в тяжелом состоянии. Также 347 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении более 48,4 тысяч зараженных.

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