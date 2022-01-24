На создание высокотехнологичных лабораторий в школах Петербурга выделят 2 млрд рублей

Петербург выделит два миллиарда рублей на создание высокотехнологичных школьных лабораторий Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурге выделит два миллиарда рублей на создание высокотехнологичных лабораторий в школах. Об этом 24 января 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что сейчас город лидирует в стране по дополнительному образованию.

- Это наша гордость. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие возможности были у всех школ без исключения. "Школа полного дня" – это сегодня очень востребованный формат, - отметил градоначальник.

Уже сейчас 33 школы закупили более 100 лабораторий. На ближайшие два года будет выделено 2 миллиарда, чтобы и другие учебные заведения развивались в этом направлении. Грантовая поддержка должна охватить около трети школ города.

Добавим, что в Петербурге разработали более 16 тысяч программ для занятий после основных уроков. Именно под них и собираются закупать лаборатории.