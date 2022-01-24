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Звезды24 января 2022 11:49

Японец создал Александровский дворец Царского Села в "Майнкрафт"

Студент воссоздавал здание около месяца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Японец создал Александровский дворец в "Майнкрафт" / Фото: instagram.com/prince_of_minecraft/

Японец создал Александровский дворец в "Майнкрафт" / Фото: instagram.com/prince_of_minecraft/

Студент из Японии создал копию Александровского дворца Царского Села в "Майнкрафт". Аспирант Юичиро из японского города Нара вдохновился роскошной постройкой и решил воссоздать ее в любимой игре. На это у него ушло около месяца, рассказали 23 января 2022 года в пресс-службе Царского Села.

- Постройка заняла около месяца. Я вдохновлялся историческими фотографиями и изображениями Александровского дворца. Оказалось, что очень сложно собрать пандус у главного входа. Интерьеры тоже есть, но они – больше игра воображения, потому что я не нашёл чертежей и планировок, - рассказал Юичиро.

На работу у юноши ушло около месяца / Фото: instagram.com/prince_of_minecraft/

На работу у юноши ушло около месяца / Фото: instagram.com/prince_of_minecraft/

Юноша полностью воссоздал фасад дворца, стараясь воспроизвести все детали убранства.

Пользовали соцсетей высоко оценили такие старания молодого человека.

- Вызывает уважение то, что человек выбрал такую сложную и не модную в современном мире тему, как история России, вдохновился и сделал что-то сам в игре. Молодец, романтик, - написала одна из жительниц Петербурга.