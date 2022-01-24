Больницу имени Филатова полностью отдадут под COVID-19 из-за резкого роста заболеваемости среди детей

В Петербурге растет заболеваемость среди детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Детская больница имени Филатова будет полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом. Причиной тому стал резкий рост заболеваемости ковидом среди детей и подростков по причине распространения штамма «омикрон».

- В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января - 126, то с 17 по 23 января - уже 246 детей. – сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Кроме Филатовской больницы, где сейчас имеется 362 койки, могут быть развернуты дополнительные места и в Педиатрическом университете.

- Заболеваемость среди детей сейчас растет быстрее, чем среди взрослых, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

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