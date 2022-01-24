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24 января 2022 16:44

В Смольном рассказали подробности ужесточения ограничений в Петербурге из-за вспышки «омикрона»

По информации источника «КП-Петербург», речь идет о разных режимах «удаленки»
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Источник "КП-Петербург" в Смольном рассказал о новых ковидных ограничениях в городе.

Источник "КП-Петербург" в Смольном рассказал о новых ковидных ограничениях в городе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Источник «Комсомолки» в Смольном рассказал подробности о грядущем ужесточении ограничений по коронавирусу в Петербурге. Напомним, ранее новые запреты анонсировал губернатор Александр Беглов, сославшийся на резкий рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон». По словам источника «КП-Петербург», власти Северной столице пока не планируют вводить локдаун – число госпитализаций растет медленно, в отличие от количества заражений за сутки. В основном, люди болеют на дому.

- Речь идет о разных режимах «удаленки» и о новых правилах приема граждан в МФЦ и органах госвласти. Максимальная дистанционка, если коротко, – отмечает источник «Комсомолки». – Чтобы понять, что ждет Петербург, нужно наблюдать за Москвой. Там намного больше суточный прирост числа зараженных, но при это мягче ограничения. Если у них при большей заболеваемости и наверняка меньшем коечном фонде не вводят ограничения – значит, и у нас пока не введут.

Добавим, что новую редакцию главного «коронавирусного» постановления в Петербурге опубликуют до конца текущей недели.

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