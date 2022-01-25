В Санкт-Петербурге воришка стащил QR-код у пассажирки метро

У петербурженки украли QR-код. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, в Санкт-Петербурге объявился первый вор, который стащил у человека QR-код. О необычном хищении «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Все произошло утром в воскресенье, 23 января, на станции метро «Невский проспект». Пассажирка, жительница Мурино, обнаружила, что кто-то украл из ее сумки бумажный «иммунный документ». Естественно, одним QR-кодом воришка не удовлетворился.

- Находясь в вестибюле, женщина обнаружила, что в ее сумке отсутствуют паспорт, СНИЛС, страховой полис, QR-код. В общем, вор почему-то взял все документы потерпевшей, - сообщил источник «КП-Петербург».

Женщина назвала полиции свой домашний адрес, чтобы к ней зашел участковый для написания заявления.

К слову, жители Санкт-Петербурга по-прежнему активно звонят в 112 районные отделы полиции с жалобами на проверку QR-кодов в магазинах и общепите. Оперативно реагировать на каждые вызовы не получается.