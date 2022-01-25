Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 6:08

Заслуженного артиста РСФСР задержали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летней девочкой в Петербурге

Подозреваемым оказался солист оркестра Мариинского театра
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
Артиста Мариинского театра задержали за сексуальное насилие над 4-летним ребенком

Артиста Мариинского театра задержали за сексуальное насилие над 4-летним ребенком

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали заслуженного артиста РСФСР, а также солиста оркестра Мариинского театра по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним ребенком. Об этом "КП-Петербург" 25 января 2022 года сообщил источник в правоохранительных органах.

- 17 августа по телефону горячей линии следственного комитета "Ребенок в опасности" от психолога поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в квартире дома 61/4 по Парашютной улице совершало насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2017 года рождения, - рассказал источник.

Следователи провели проверку и установили, что подозреваемый - 73-летний доцент Санкт-Петербургской консерватории и заслуженный артист, проживающий на Вознесенском проспекте.

Также следователи выяснили, что на протяжении всего 2020 года, находясь на даче в садоводстве "Артист" в Рощино он насиловал эту же девочку, которой на тот момент было от двух до трех лет.

Сейчас подозреваемый под стражей.