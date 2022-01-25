Заслуженного артиста РСФСР задержали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летней девочкой в Петербурге

Артиста Мариинского театра задержали за сексуальное насилие над 4-летним ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали заслуженного артиста РСФСР, а также солиста оркестра Мариинского театра по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним ребенком. Об этом "КП-Петербург" 25 января 2022 года сообщил источник в правоохранительных органах.

- 17 августа по телефону горячей линии следственного комитета "Ребенок в опасности" от психолога поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в квартире дома 61/4 по Парашютной улице совершало насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2017 года рождения, - рассказал источник.

Следователи провели проверку и установили, что подозреваемый - 73-летний доцент Санкт-Петербургской консерватории и заслуженный артист, проживающий на Вознесенском проспекте.

Также следователи выяснили, что на протяжении всего 2020 года, находясь на даче в садоводстве "Артист" в Рощино он насиловал эту же девочку, которой на тот момент было от двух до трех лет.

Сейчас подозреваемый под стражей.