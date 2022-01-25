Самолет из Стамбула в Петербург задерживается на 14 часов из-за снегопада

Рейс из Стамбула не может вылететь в Петербург уже 14 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько сотен жителей Петербурга не могут вернуться домой с отдыха в Турции. Из-за снегопада, который обрушился на турецкую столицу, были отменены десятки рейсов. В том числе и N4 664 авиакомпании «Северный ветер», который должен был прибыть еще вечером в понедельник, но вылет откладывается уже на 14 часов.

- В Стамбуле уже выпало до 50 сантиметров снега. Помимо приостановки работы международного аэропорта, в городе также закрыто движение на крупных трассах, - пишет «Мойка 78».

Согласно расписанию, самолет должен был прилететь в Петербург еще в 19:35 понедельника, 24 января, но вылет откладывался несколько раз по причине тяжелых погодных условий. Сначала рейс был перенесен на 4:40 утра, потом на 10:00. На данный момент онлайн-табло аэропорта Пулково и вовсе показывает задержку в прибытии более чем в сутки. Борт ждут в Петербурге в 20:55 во вторник, 25 января.