Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 7:24

Самолет из Стамбула в Петербург задерживается на 14 часов из-за снегопада

Рейс из Стамбула ожидают в Пулково лишь к вечеру во вторник
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Рейс из Стамбула не может вылететь в Петербург уже 14 часов.

Рейс из Стамбула не может вылететь в Петербург уже 14 часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько сотен жителей Петербурга не могут вернуться домой с отдыха в Турции. Из-за снегопада, который обрушился на турецкую столицу, были отменены десятки рейсов. В том числе и N4 664 авиакомпании «Северный ветер», который должен был прибыть еще вечером в понедельник, но вылет откладывается уже на 14 часов.

- В Стамбуле уже выпало до 50 сантиметров снега. Помимо приостановки работы международного аэропорта, в городе также закрыто движение на крупных трассах, - пишет «Мойка 78».

Согласно расписанию, самолет должен был прилететь в Петербург еще в 19:35 понедельника, 24 января, но вылет откладывался несколько раз по причине тяжелых погодных условий. Сначала рейс был перенесен на 4:40 утра, потом на 10:00. На данный момент онлайн-табло аэропорта Пулково и вовсе показывает задержку в прибытии более чем в сутки. Борт ждут в Петербурге в 20:55 во вторник, 25 января.