Мужчину задержали за изнасилование падчерицы в Ленобласти

Мужчину задержали за изнасилование 14-летней падчерицы в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей падчерицы. Утром 24 января 2022 года в полицию обратилась 14-летняя девочка и рассказала, что отчим домогается до нее в сексуальном и моральном плане. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На место выехали полицейские и установили, что 15 января в своем доме на Проселочной улице в поселке Красноармейское Приозерского района 49-летний индивидуальный предприниматель изнасиловал свою падчерицу, - рассказал источник.

Следователь возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что ранее мужчина уже много раз был судим. В том числе за грабеж и побои.