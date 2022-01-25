Жители Пушкинских улиц жалуются на невозможность вызвать врача на дом

Вызвать врача через службу 122 не получилось, помог человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга жалуются на невозможность вызвать врача на дом. Причем причиной стал не шквал звонков на линии службы 122, что тоже присутствует, а неразборчивость робота-помощника Виктории. «Девушка» не смогла определиться с принадлежностью Пушкинских улиц, коих в Петербурге и пригородах имеется несколько штук.

- Я живу на Пушкинской улице, в центре Петербурга. Но таких улиц несколько, есть в Шушарах, например. И робот не считывает наш адрес, говорит «не принимаем заявки из регионов», - рассказала сотрудница «Комсомолки» Юлия, пытавшаяся вызвать домой врача.

Учитывая, что нагрузка на службу 122 возросла кратно, Юлии пришлось не один раз пройти квест, отвечая на вопросы Виктории, но результата это не принесло. Победить робота удалось лишь путем пропуска ответов.

- Я, сто раз пообщавшись с Викторией, дождалась ответа оператора! Человека! И он принял заявку, - радуется Юлия.

Получить комментарий в Комитете по здравоохранению и Комитете по цифровизации и связи на данный момент не удалось.

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