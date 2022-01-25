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Общество25 января 2022 15:07

В Петербурге Росприроднадзор начал проверку сброса нефтепродуктов в Неву

Сейчас ревизоры ищут собственника трубы, из которой загрязнения попадали в воду
Наталья МАТВЕЕВА
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В реке нашли нефтепродукты

В реке нашли нефтепродукты

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нефтепродукты сливали прямо в Неву. На радужные пятна, которые стали появляться на воде, в Росприроднадзор пожаловались местные жители. Ведомство начало проверку и на Синопской набережной обнаружило трубу, загрязнений из которой стекали прямо в реку! Сейчас ревизоры начали проверку, чтобы выяснить, кто именно загрязнял воду.

- Обнаружен выпуск, через который, предположительно, загрязняющие вещества сбрасываются в воду. После осмотра и установления собственника выпуска мы примем решение о возбуждении дела, рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Очищать реку теперь будет городская служба по предотвращению аварийных разливов. Виновнику же может грозить административная ответственность.

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