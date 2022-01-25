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Здоровье25 января 2022 15:22

Смольный: прививку от коронавируса сделали 3 057 058 петербуржцев

Запасов вакцины в городе достаточно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге работает 190 прививочных пунктов.

В Петербурге работает 190 прививочных пунктов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти назвали точное число жителей Петербурга, сделавших прививку от коронавиурса. По состоянию на 25 января это 3 057 058 человека. В то же время, в информационной справке Комздрава говорится, что полный цикл вакцинации завершили 2 851 531 горожанин.

- Запас вакцины в городе сейчас составляет 773 722 комплекта доз. В городе работают 190 пунктов вакцинации, - информирует пресс-служба городской администрации.

Медики отмечают, что в условиях резкого роста заболеваемости, только прививка может защитить от опасной болезни. Надеяться на то, что удастся переболеть в легкой форме, лучше не стоит.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через сервис «Здоровье петербуржца», по номеру службы «122», через приложение «Запись на вакцинацию» соцсети ВКонтакте, а также по телефону ближайшей поликлиники. Прививочные кабинеты здесь продолжают работать несмотря на ограничение по оказанию плановой медпомощи.

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