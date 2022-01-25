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Происшествия25 января 2022 18:58

В Петербурге пенсионерка умерла, ошпарившись кипятком в ванной

Женщина получила сильные ожоги
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Утром 22 января женщина попала к врачам с глубокими ожогами туловища и ягодиц

Утром 22 января женщина попала к врачам с глубокими ожогами туловища и ягодиц

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге умерла 68-летняя женщина, которая получила сильные ожоги в собственной ванной. Из крана неожиданно пошла горячая вода. На скорой ее доставили в больницу с серьезными травмами.

- Утром 22 января женщина попала к врачам с глубокими ожогами туловища и ягодиц. На фоне полученных травм у нее началась ожоговая болезнь и шок. Пенсионерку поместили в отделение реанимации, - сообщил источник "КП-Петербург".

Уже на следующий день женщина скончалась в больнице. Тело направлено в морг, информация передана в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.