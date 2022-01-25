В Петербурге пенсионерка умерла, ошпарившись кипятком в ванной

Утром 22 января женщина попала к врачам с глубокими ожогами туловища и ягодиц
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Петербурге умерла 68-летняя женщина, которая получила сильные ожоги в собственной ванной. Из крана неожиданно пошла горячая вода. На скорой ее доставили в больницу с серьезными травмами.
- Утром 22 января женщина попала к врачам с глубокими ожогами туловища и ягодиц. На фоне полученных травм у нее началась ожоговая болезнь и шок. Пенсионерку поместили в отделение реанимации, - сообщил источник "КП-Петербург".
Уже на следующий день женщина скончалась в больнице. Тело направлено в морг, информация передана в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.