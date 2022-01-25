Потолок рухнул в жилом доме в центре Санкт-Петербурга

В Петербурге обвалились деревянные потолочные перекрытия в одном из жилых домов в центре. Фото: vk.com/newstucentr

В одной из квартир жилого дома в центре Санкт-Петербурга рухнул обвалился потолок. Все произошло из-за нелегального ремонта, который затеял собственник. Владелец незаконно снес стены, даже не согласовав проект. В итоге соседи сверху чуть не рухнули вниз вместе с деревянными перекрытиями. Пострадавшим жильцам оперативно выдали жилое помещение на ночь. Коммунальщики установили на месте временные крепления. В квартиру вызвали и газовиков, и спасателей МЧС, и сотрудников жилкома.

- В среду, 26 января, в квартиру прибудет эксперт, чтобы оценить повреждения и подготовить техническое заключение. Еще раз напоминаем и призываем к строгому соблюдению законодательно установленных процедур при проведении ремонтных работ в домах и квартирах – не будьте безответственными, - сообщают в пресс-службе администрации Центрального района

Добавим, что сейчас в доме отключили воду и электричество, за исключением отопления.