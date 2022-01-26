Третьеклассницу госпитализировали с переломом руки в Петербурге

Полиция Петербурга выясняет, как 10-летняя девочка сломала руку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция выясняет, как третьеклассница сломала руку. В ночь на 25 января 2022 года десятилетнюю девочку забрали в больницу из квартиры дома в Невском районе города. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Во втором часу ночи из квартиры дома 9 по Гражданскому проспекту была госпитализирована 10-летняя ученица третьего класса школы, - рассказал источник.

Известно, что у девочки был перелом верхней трети плечевой кости, нижней трети левой лучевой кости без смещения. Состояние ее оценивалось как средней степени тяжести. После того, как медики в больнице оказали ребенку помощь, школьницу отпустили домой.

Сейчас полиция выясняет, как ребенок сломал руку.

Известно, что семья у девочки полная. Однако отец находится в СИЗО за развращение и насилие над ребенком.