Более 800 человек эвакуировали из школы в Ленобласти из-за угрозы взрыва Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Волосово в Ленинградской области из школы эвакуировали более 800 человек из-за угрозы взрыва. Днем 25 января 2022 года на почту ФСБ Санкт-Петербурга пришло письмо, в котором неизвестный человек заявил о том, что заложил взрывчатку в школе №1, расположенной на Гатчинском шоссе. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В письме некий человек говорил о том, что заложил в школе 84 килограмма тротила. Сделал он якобы это из-а того, что во время учебы там его унижали и теперь он собрался отомстить, - рассказал источник.

Информация об угрозе была передана в полицию. Та прибыла на место и эвакуировала детей и учителей. В указанной школе базируются сразу два учебных заведения. В общей сложности были эвакуированы 748 учеников и 87 работников школ.

В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.