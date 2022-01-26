4-часовую очередь к врачу в поликлинике 107 Красногвардейского района сняли на видео

Жители Красногвардейского района жалуются на очереди в поликлинику. Фото: кадр с видео "Мегаполис" / t.me/Megapolisonline

Жители Красногвардейского района Петербурга пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. Чтобы попасть на прием к врачу, пациентам с подозрением на коронавирус, пришлось стоять не только в коридоре, но и на улице. В время ожидания растягивалось на несколько часов.

- Поликлиника 107 на улице Коммуны. Прием ведет один врач. Очередь на четыре часа с ковид-больными. Часть людей стоит на улице даже с температурой, - пишут местные жители, опубликовавшие видео в соцсетях.

Не легче и тем пациентам, которые решили не идти по поликлиникам, а вызвать врача на дом. Дозвониться в службу 122 или колл-центры поликлиник удается далеко не с первого раза. А вызов если и берут, то визита медиков приходится ждать несколько дней.

- Еще неделю назад заявки рассматривались в течение часа, а при оформлении заявки до 15.00 врач приходил в тот же день. Теперь заявки отрабатываются намного дольше, а врачи приходят с задержкой на 2-3 дня, - сообщают жители Малой Охты.

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